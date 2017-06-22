Погибшие в Москве строители не соблюдали правила безопасности

Дорожные работы на одной из улиц Москвы. Архивное фото

Дорожные работы на одной из улиц Москвы. Архивное фото

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Гибель рабочих в московской канализации произошла из-за пренебрежения мерами технической безопасности при строительстве подземных коммуникаций, сообщили РИА Новости в четверг представитель столичного главка МЧС.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло в канализационном колодце вблизи дома 5, корпус 1 на улице Боженко (район Кунцево). Источник сообщал РИА Новости о гибели пяти рабочих и ранении одного. Среди жертв оказались двое граждан Киргизии, двое граждан Украины и один гражданин РФ.

"На месте происшествия было установлено, что в результате пренебрежения мерами технической безопасности при строительстве подземных коммуникаций шесть строителей "Мосэкострой" отравились, предположительно, парами метана", — сказал собеседник агентства.

По его словам, точные причины происшествия еще будут устанавливаться.