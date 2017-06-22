Калягин считает неправильным арест экс-директора "Гоголь-центра"

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Народный артист РФ Александр Калягин заявил РИА Новости, что считает неправильным заключение под стражу бывшего директора театра "Гоголь-центр" Алексея Малобродского.

Ранее Пресненский суд Москвы арестовал Малобродского по делу о мошенничестве в составе организованной группы, ему грозит до 10 лет заключения.

"Перед тем, как Пресненский суд должен был вынести решение о мере пресечения для нашего коллеги, бывшего директора "Гоголь-центра" А.В.Малобродского, я обратился в суд с письмом, в котором просил об одном: на период следствия, пока еще не выяснено "виноват – не виноват" и т.д., не сажайте человека за решетку. И был уверен, что суд меня услышит", — сказал Калягин.

Он подчеркнул, что "Малобродского обвиняют не в убийстве, не в терроризме, даже не в злостном хулиганстве".

"Его обвиняют в том, что он не так потратил государственные деньги. Чисто экономический проступок. А к нему применили крайнюю меру, заключили под стражу как злостного преступника. Зачем, хочу я спросить? Он что — убежит? Наденьте на него браслет. Ведь есть такая возможность. Но вместо этого посадили человека на тюремную баланду – за наш с вами счет, между прочим! – и еще не виновного, не осужденного будут держать за решеткой. Неправильно все это", — заключил Калягин.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в некоммерческой организации "Седьмая студия", основанной Серебренниковым. Подозреваемыми по делу, помимо Малобродского, проходят бухгалтер Нина Масляева и экс-гендиректор компании Юрий Итин.

Как следует из решения суда, министерство культуры РФ выделило около 70 миллионов рублей на проведение спектаклей и гастролей. Деньги были перечислены в АНО "Седьмая студия". Обвиняемые, следует из материалов, решили похитить часть этих средств. Итин, Малобродский и Масляева подготовили финансовые документы по организации спектакля "Сон в летнюю ночь", но в действительности затрат не было, огласила судья данные следствия. Таким образом, обвиняемые считает следствие, похитили более 2 миллионов рублей.