В центре Москвы мужчина убил официантку из-за отказа выйти за него замуж

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. В центре Москвы мужчина убил официантку из-за отказа выйти за него замуж.

Как рассказала РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова, преступление было совершено в четверг днем. Мужчина ворвался в кафе на улице Машкова и нанес сотруднице заведения не менее девяти ударов ножом. От полученных ранений девушка скончалась на месте.

"По предварительным данным, мотивом совершенного преступления явился отказ (девушки) заключить брак с малознакомым ей мужчиной, с которым она ранее познакомилась в социальных сетях", — уточнила Иванова.

Подозреваемого задержали. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.