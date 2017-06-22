В Алтайском крае град размером с яйцо уничтожил урожай и побил машины

БАРНАУЛ, 22 июн — РИА Новости. Мощный град размером с яйцо в четверг обрушился сразу на несколько районов Алтайского края, в результате чего уничтожен урожай на частных подворьях, побиты автомобили и фасады домов, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.

Град в Алтайском крае. Несколько минут назадhttps://t.co/atYI0q1UqB — Skywarn Russia (@SkywarnRussia) 22 июня 2017 г.

"Было объявлено штормовое предупреждение в связи с прогнозируемым сильным дождем и градом. Поступили звонки от местных жителей, что крупный град прошел в Косихинском районе и на трассе Бийск-Барнаул. В результате разгула стихии пострадали приусадебные участки и автомобили", — сказал собеседник агентства.

По сообщениям очевидцам в социальных сетях, в некоторых домах Косихинского района пострадали окна, побит урожай, пострадали автомобили.

Жители алтайских сел делятся фотографиями, подтверждающими, что град уничтожил урожай и повредил фасады домов.

Сейчас в крае объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в Алтайском крае во второй половине дня 22 июня и в первой половине ночи 23 июня ожидаются дожди, грозы, местами сильные ливневые дожди, сопровождающиеся выпадением града и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с.