Источник: среди погибших в Москве рабочих есть граждане Украины и Киргизии

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Среди пяти строителей, погибших в ходе работ в канализационном колодце на западе Москвы, двое граждан Киргизии, двое граждан Украины и один россиянин, предварительная причина гибели – отравление метаном, сообщил РИА Новости в четверг источник в экстренных службах столицы.

ЧП произошло в канализационном колодце вблизи дома 5, корпус 1 на улице Боженко (район Кунцево).

"При проведении работ по откачке воды в канализационном коллекторе глубиной 10 метров пострадали шесть рабочих, из них пять погибли: двое граждан Киргизии, двое граждан Украины и один гражданин РФ", — сказал собеседник агентства, добавив, что еще одному пострадавшему медицинская помощь была оказана амбулаторно.

"Предварительная причина – отравление метаном", — уточнил собеседник агентства.