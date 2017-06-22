В Ставрополе конвойные ранили юношу и девочку при задержании обвиняемого

ПЯТИГОРСК, 22 июн — РИА Новости, Маргарита Савельева. Семнадцатилетний юноша и десятилетняя девочка получили огнестрельные ранения в Ставрополе во время задержания мужчины, пытавшегося сбежать из-под конвоя в суде, сообщает прокуратура Ставропольского края.

"В четверг гражданин Таджикистана 1993 года рождения, обвиняемый в покушении на незаконный оборот наркотиков, совершил попытку побега при перемещении из здания суда в конвойный автомобиль", — говорится в сообщении.

Попытка была пресечена сотрудниками конвойного батальона, отмечает ведомство.

"При задержании сотрудниками конвойного батальона причинены огнестрельные ранения двум несовершеннолетним гражданским лицам – юноше 17 лет и девочке 10 лет, которые госпитализированы", — сообщается в релизе.

По данному факту правоохранительными органами проводится процессуальная проверка, поведение проверки и выяснение обстоятельств произошедшего находится на особом контроле в прокуратуре, добавляет ведомство.