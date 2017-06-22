В Адыгее проверят информацию о "незаслуженной" медали дочери чиновника

КРАСНОДАР, 22 июн — РИА Новости. Специальная комиссия минобрнауки Адыгеи проведет проверку в Тахтамукайском районе после скандала на выпускном вечере, где одна из школьниц заявила о якобы незаслуженно полученной медали дочерью чиновника, сообщила пресс-служба правительства республики.

В среду на торжественном вечере в Тахтамукайском районе республики одна из награжденных медалью выпускниц заявила, что ее одноклассница – дочь чиновника в районной системе образования – незаслуженно получила медаль.

"В Тахтамукайский район направлена специальная комиссия минобрнауки Республики Адыгея для проверки информации о несправедливом подходе по отношению к одной из выпускниц при выставлении итоговых отметок", – говорится в сообщении.

Уточняется, что проверка завершится в пятницу.

"Крайне неприятная ситуация. Но мы пока просим воздержаться от преждевременных выводов", – цитируются в сообщении слова министра образования и науки Адыгеи Анзаура Керашева. Руководитель ведомства добавил, что результаты проверки будут оглашены публично.