СК возбудил дело после смерти людей от отравления спиртом в Подмосковье

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Следователи возбудили дело после смерти трех человек в Сергиевом Посаде от отравления спиртом, сообщается на сайте Следственного комитета России.

По данным прокуратуры Московской области, после распития спиртных напитков 11 местных жителей были доставлены в больницы с диагнозом "отравление суррогатным алкоголем". На данный момент трое пострадавших скончались. Источник в правоохранительных органах региона сообщил, что в моче и крови погибших и пострадавших был обнаружен метиловый спирт.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек в городе Сергиевом Посаде по признакам преступления… "производство, хранение и перевозка продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть трех лиц", — говорится в сообщении.