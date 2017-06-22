Суд признал законным лечение фигуранта "болотного дела" в психбольнице

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Мосгорсуд в четверг признал законным решение о принудительном лечении в психбольнице Максима Панфилова, фигуранта дела о массовых беспорядках на Болотной площади Москвы в 2012 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление Замоскворецкого суда Москвы о применении к Панфилову принудительных мер медицинского характера признать законным", — огласила решение судья.

Защита Панфилова просила отменить постановление суда о принудительном лечении и прекратить уголовное дело. Адвокаты настаивают, что он не опасен для общества и может лечиться амбулаторно, наблюдаясь у психиатра.

Суд установил, что житель Кубани Панфилов, выпускник поварского училища, 6 мая 2012 года участвовал в массовых беспорядках на Болотной площади, в ходе которых пострадали десятки человек, более 400 были задержаны. Экспертиза выявила у мужчины хроническое расстройство личности.

Организаторы беспорядков — Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев — ранее получили по 4,5 года колонии, рядовые участники приговорены к меньшим срокам. Несколько фигурантов были амнистированы, а один направлен на принудительное психиатрическое лечение. Сторонники осужденных считают, что беспорядки были спровоцированы полицией.