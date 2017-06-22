В Чечне задержали таксиста, подозреваемого в убийстве сотрудников МВД

ГРОЗНЫЙ, 22 июн – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве в 2000 году офицера ФСБ России и двух военнослужащих МВД России задержан в Чечне, сообщает СУСК РФ по республике.

По данным следствия, в октябре 2000 года на автомобильном рынке города Урус-Мартан в Чечне неустановленными лицами из огнестрельного оружия убиты офицер ФСБ России и двое военнослужащих МВД России, табельное оружие правоохранителей похищено нападавшими.

"В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК России совместно с сотрудниками органов безопасности, установлена причастность к убийству военнослужащих 37-летнего жителя города Урус-Мартан, совершившего данное преступление. Как следует из материалов уголовного дела, подозреваемый все эти годы проживал в республике и работал водителем такси", — сообщает СУСК.

По данным ведомства, подозреваемый задержан, следствие обратилось в суд с ходатайством заключить его под стражу. "Выясняются все обстоятельства совершенного преступления. Проводятся другие следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление имеющихся доказательств. Расследование уголовного дела продолжается", — добавляет следственное управление.