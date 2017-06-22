Задержанный в Нижнем Новгороде испанский режиссер Молина отделался штрафом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн — РИА Новости. Известный испанский режиссер Фернандо Гонзалез Молина, задержанный в Нижнем Новгороде за нарушение миграционного законодательства, отпущен после составления протокола об административном правонарушении, сообщил РИА Новости адвокат режиссера Алексей Ветошкин.

Фернандо Гонзалез Молина является режиссером фильмов "Три метра над уровнем неба" и "Пальмы в снегу". По данным адвоката, в Нижегородскую область он приехал снимать документальный фильм, но какой именно, адвокат не сказал. По информации некоторых СМИ, Гонзалез Молина осуществлял съемку фильма о паре молодых людей нетрадиционной ориентации, которые проживали в закрытом городе Саров, расположенном в Нижегородской области.

Как сообщил Ветошкин, режиссера вместе с помощниками задержали в центре Нижнего Новгорода.

"Подошли и под предлогом проверки документов выявили несоответствие назначения визы, то есть цели назначения визита в Россию. У Фернандо Гонзалеза Молины была деловая виза, а он приехал снимать документальный фильм. Мы дали пояснения, сказали, что ошиблись с назначением визита, и в отношении режиссера составили административный протокол. Штраф составил 2 тысячи рублей", — сказал Ветошкин.

Он пояснил, что по мнению сотрудников миграционной службы, Гонзалез Молина нарушил статью 18.8. — нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации.

Дальнейшие действия режиссера адвокат не знает, поскольку в момент составления протокола и выплаты штрафа "было 2 часа ночи, и мы разъехались по домам".

Как сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД, "21 июня в Нижнем Новгороде задержаны четверо иностранных граждан, у которых выявлены нарушения миграционного законодательства". По данным представителя ведомства, граждане нарушили закон в части несоответствия заявленной цели въезда в Россию, и их оштрафовали на 2 тысячи рублей. Имен задержанных сотрудник МВД не назвал.