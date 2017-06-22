Задержанный в Нижнем Новгороде испанский режиссер Молина отделался штрафом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн — РИА Новости. Известный испанский режиссер Фернандо Гонзалез Молина, задержанный в Нижнем Новгороде за нарушение миграционного законодательства, отпущен после составления протокола об административном правонарушении, сообщил РИА Новости адвокат режиссера Алексей Ветошкин.
Как сообщил Ветошкин, режиссера вместе с помощниками задержали в центре Нижнего Новгорода.
"Подошли и под предлогом проверки документов выявили несоответствие назначения визы, то есть цели назначения визита в Россию. У Фернандо Гонзалеза Молины была деловая виза, а он приехал снимать документальный фильм. Мы дали пояснения, сказали, что ошиблись с назначением визита, и в отношении режиссера составили административный протокол. Штраф составил 2 тысячи рублей", — сказал Ветошкин.
Он пояснил, что по мнению сотрудников миграционной службы, Гонзалез Молина нарушил статью 18.8. — нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации.
Дальнейшие действия режиссера адвокат не знает, поскольку в момент составления протокола и выплаты штрафа "было 2 часа ночи, и мы разъехались по домам".
Как сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД, "21 июня в Нижнем Новгороде задержаны четверо иностранных граждан, у которых выявлены нарушения миграционного законодательства". По данным представителя ведомства, граждане нарушили закон в части несоответствия заявленной цели въезда в Россию, и их оштрафовали на 2 тысячи рублей. Имен задержанных сотрудник МВД не назвал.