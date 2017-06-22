Госдума запросит информацию о гибели мальчика в ДТП в Балашихе

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Госдума в пятницу подготовит протокольное поручение по предоставлению депутатам объективной информации по ситуации с гибелью в ДТП шестилетнего мальчика в Подмосковье, заявил первый зампред ГД Иван Мельников.

"По поводу того случая, который случился с шестилетним мальчиком в Подмосковье. Эта тема тоже обсуждалась на заседании Совета. Представители всех фракций поддержали инициативу ЛДПР, чтобы сделать завтра протокольное поручение, чтобы получить объективную информацию по случившемуся", — заявил Мельников журналистам.

Он также отметил, что парламентские фракции в настоящий момент не дают никаких оценочных суждений, "мы хотим получить оперативную информацию по этому случаю, чтобы наши профильные комитеты взяли дальнейшее развитие событий под свой контроль".

Резонансное ДТП произошло 23 апреля: местная жительница за рулем иномарки насмерть сбила шестилетнего мальчика. По результатам первичной экспертизы было установлено, что "в крови погибшего обнаружена концентрация этилового спирта, соответствующая сильной степени опьянения". По факту экспертного заключения было возбуждено уголовное дело о халатности.

В среду о положительных результатах повторной экспертизы заявил глава МВД России Владимир Колокольцев. Об аналогичных результатах сообщили и в пресс-службе СУСК России по Подмосковью.