Источник рассказал подробности отравления суррогатом 11 жителей Подмосковья

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Экспертиза выявила метиловый спирт в моче и крови погибших и пострадавших после употребления суррогата в Сергиево-Посадском районе Московской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"В моче и крови обнаружен метиловый спирт", — сказал собеседник агентства.

Он рассказал, что на данный момент за медпомощью обратились 11 человек. Трое из обратившихся умерли - две женщины 32 и 35 лет и мужчина 37 лет.

"Пятеро находятся в отделении реанимации", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, со слов одного из пострадавших, 20 июня он с компанией из 10 человек употреблял спиртосодержащую жидкость из канистры, которую им принес знакомый, его имени и места работы пострадавший не знает. Сотрудники ОВД при обследовании места происшествия канистру не обнаружили.

По данным собеседника агентства, все пострадавшие нигде не работают, ведут асоциальный образ жизни, регулярно употребляют алкоголь.