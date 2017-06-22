Роспотребнадзор изучит жидкость, которой отравились семь астраханцев

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн – РИА Новости, Иван Капустин. Состав жидкости, от отравления которой в Астраханской области погибли четыре человека, а еще трое находятся в больнице, будет исследован в лаборатории, сообщил РИА Новости представитель регионального управления Роспотребнадзора, добавив, что пока рано говорить о том, что там был спирт.

"У нас пока нет конкретной информации. Сейчас наши люди беседуют с пострадавшими. Результатов пока нет, эту жидкость только везут на исследование. Насколько я знаю, эта жидкость не была приобретена в магазине, пострадавшие скрывают, где ее приобрели. Если это спиртосодержащая жидкость, возможно, там были какие-то превышения. Если это самогон, то исследуем жидкость на метиловый спирт, сивушные масла. Не факт, что там будет что-то сверхъестественное, возможно, люди умерли от передозировки. Мы не знаем, что это за жидкость", — сказал собеседник агентства.

По данным следствия, в понедельник вечером на берегу реки Ахтуба трое молодых людей обнаружили канистру с неустановленной жидкостью, имеющей ярко выраженный запах спирта. Парни доставили канистру домой к одному из них и разбавили ее содержимое водой для употребления. К "застолью" молодых людей присоединились двое соседей, мужчина и женщина.

По информации источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, пострадавшие заявляют, что нашли канистру в одном из сараев. "По словам пострадавших, от канистры пахло спиртом, но мы достоверно не знаем, что это была за жидкость. Ждем результатов экспертизы", — пояснил источник.

Во вторник все пятеро поступили в районную больницу в состоянии острой интоксикации. В среду один за другим женщина и двое мужчин скончались из-за токсического действия жидкости. Еще один пострадавший впал в кому, но после также скончался. Доступ к спиртосодержащей жидкости также был у двух несовершеннолетних: племянника одного из погибших и его друга. По версии следствия, мальчики поступили в районную больницу в состоянии острой интоксикации. По информации областного минздрава, в данный момент состояние троих находящихся в больнице пострадавших не критическое. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.