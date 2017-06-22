В центре Москвы под мостом нашли расчлененное тело

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело об убийстве по факту обнаруженных под мостом в Москве расчлененных останков женщины, сообщила РИА Новости в четверг старший помощник руководителя ГСУСК по столице Юлия Иванова.

По ее словам, в среду под пилоном Большого Краснохолмского моста через реку Москву со стороны Гончарной набережной обнаружены "три фрагмента человеческого туловища".

"Предварительно, фрагменты принадлежали женщине. Устанавливается личность потерпевшей, все обстоятельства совершенного преступления, а также причастные к нему лица", — сказала Иванова.