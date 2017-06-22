В Хабаровском крае опекуна подозревают в изнасиловании приемных детей

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Уголовные дела о насилии в отношении пяти опекаемых детей и по факту халатности должностных лиц органов опеки возбуждены в Хабаровском крае, сообщает СК РФ.

"Продолжается расследование уголовного дела в отношении мужчины-опекуна по признакам преступления, предусмотренного статьей "изнасилование", по факту насилия в отношении детей. В связи с тем, что должностные лица органов опеки и попечительства ненадлежащим образом исполняли свои обязанности и не выявили факты совершения преступлений, в отношении них возбуждено уголовное дело о халатности", — говорится в сообщении.

По версии следствия, с сентября 2012 по февраль 2017 года мужчина систематически совершал тяжкие и особо тяжкие преступления сексуального характера в отношении пяти опекаемых девочек. По ходатайству следствия мужчина арестован.

Отмечается, что в ходе следствия будет проверен порядок передачи детей под опеку, установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления, в том числе надлежащим ли образом сотрудники органов опеки и попечительства проверяли условия жизни и воспитания детей в опекаемой семье.

СК добавляет, что в Магаданской и Волгоградской областях также выявлены случаи совершения преступлений в отношении приемных детей.