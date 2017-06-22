В Забайкалье задержали танзанийца, представившегося американским хакером

КРАСНОЯРСК, 22 июн — РИА Новости. Танзаниец, представившийся американским хакером, задержан пограничниками в Забайкальском крае после нелегального пересечения границы с Китаем, сообщили РИА Новости в пограничном управлении ФСБ по региону.
Спустя некоторое время задержанный рассказал, что является уроженцем США и взламывал правительственные сайты, занимался коммерческим шпионажем, работал на преступника в США. В Россию он прибыл в первый раз на корабле с Аляски с новыми документами, испугавшись, что члены его преступной группы начали пропадать. В России его якобы обманул человек по имени Алекс, который за 50 тысяч долларов обещал сделать документы для въезда в США, но исчез после передачи денег.
В ведомстве сообщили, что в посольстве США ответили: данный гражданин не является американцем. Танзанийский паспорт не имеет признаков подделки. Сейчас выясняется, насколько правдоподобна история, рассказанная задержанным.
За нарушение госграницы мужчине грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на тот же срок. Суд по этому делу назначен на июль. Сейчас задержанный находится в следственном изоляторе Краснокаменска.