В Забайкалье задержали танзанийца, представившегося американским хакером

КРАСНОЯРСК, 22 июн — РИА Новости. Танзаниец, представившийся американским хакером, задержан пограничниками в Забайкальском крае после нелегального пересечения границы с Китаем, сообщили РИА Новости в пограничном управлении ФСБ по региону.

В ведомстве рассказали, что нарушителя задержали через 16 минут после пересечения границы. Ранее он сбежал от правоохранителей Китая, которые задержали его за нарушение порядка пребывания в стране. Задержанный уже два раза менял показания. Первоначально он представился гражданином США, работающим в IT-сфере. В Россию он вернулся из Китая, чтобы найти человека, который отнял у него деньги и документы.

Спустя некоторое время задержанный рассказал, что является уроженцем США и взламывал правительственные сайты, занимался коммерческим шпионажем, работал на преступника в США. В Россию он прибыл в первый раз на корабле с Аляски с новыми документами, испугавшись, что члены его преступной группы начали пропадать. В России его якобы обманул человек по имени Алекс, который за 50 тысяч долларов обещал сделать документы для въезда в США, но исчез после передачи денег.

В ведомстве сообщили, что в посольстве США ответили: данный гражданин не является американцем. Танзанийский паспорт не имеет признаков подделки. Сейчас выясняется, насколько правдоподобна история, рассказанная задержанным.

"Гражданин Танзании стал фигурантом уголовного дела в России. В нашу страну молодой человек попал не как все добропорядочные граждане, по действительным документам, удостоверяющим личность, и через пункт пропуска, а преодолев под покровом ночи инженерно-технические сооружения на российско-китайской государственной границе. 26-летний нарушитель был задержан пограничным нарядом после поступления сигнала тревоги при помощи видеолокатора и служебной собаки по кличке Жом", — сказал собеседник агентства.

За нарушение госграницы мужчине грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на тот же срок. Суд по этому делу назначен на июль. Сейчас задержанный находится в следственном изоляторе Краснокаменска.