ЧП с перевернувшейся лодкой с подростками на Ладожском озере (25)

Вертолет МЧС, задействованный в поисковых работах на Ладожском озере, где перевернулась лодка с подростками.

Вертолет МЧС, задействованный в поисковых работах на Ладожском озере, где перевернулась лодка с подростками.

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Около 170 квадратных километров акватории Ладожского озера в Питкярантском районе Карелии, где перевернулась лодка с пятью подростками, уже обследовали спасатели с начала поисков, сообщил РИА Новости в четверг представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Лодка, где находились пять подростков 15-17 лет (четыре юноши и девушка), перевернулась в заливе Импилахти на Ладожском озере в понедельник. Двум подросткам удалось спастись, судьба троих неизвестна. ЧП произошло спустя год после трагедии на Сямозере, где утонули 14 детей из летнего лагеря.

"В течение суток авиацией, беспилотниками и плавсредствами обследованы 93 квадратных километра акватории, всего с начала поиска — 168 квадратных километров", — сказал собеседник агентства.

По его словам, за минувшие сутки наземная группировка проверила еще восемь километров береговой линии, всего — 39 километров. Водолазы с начала поиска совершили 29 спусков под воду, за сутки — 12.

"В четверг запланировано продолжение поисковых работ с привлечением авиации, плавсредств, водолазов со специальным оборудованием и телеуправляемым аппаратом с гидролокатором бокового обзора, а также наземной группировки", — отметил собеседник агентства.

По данным МЧС РФ, к поиску в районе ЧС сейчас привлечены 273 человека, в том числе 22 водолаза, а также 72 единицы техники.