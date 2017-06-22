Суд арестовал восемь квартир и автомобиль экс-главы Удмуртии и его дочери

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Басманный суд Москвы наложил арест на восемь квартир, два земельных участка и автомобиль бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева и его родственников, сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Сам Соловьев заключен в СИЗО по обвинению в получении взятки в 140 миллионов рублей.

"Суд наложил обеспечительный арест на квартиру Соловьева в Ижевске и частный дом в деревне Каменное. Также арестованы семь квартир в Москве и Ижевске и два земельных участка в Удмуртии, принадлежащих старшей дочери Соловьева, а у младшей дочери арестован автомобиль", — сказала пресс-секретарь.

По версии следствия, в 2014–2016 годах Соловьев получил от представителей компаний, строивших мосты у города Камбарки, взятки на общую сумму более 140 миллионов рублей. За это Соловьев, считают в СК РФ, должен был обеспечить внеочередную оплату работ из бюджета, а также выделение лицензий для изучения недр и добычу песка.

Ранее прокуратура и назначенный государством адвокат заявили в суде, что экс-глава региона признает вину.

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