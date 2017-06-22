Площадь лесных пожаров в Бурятии увеличилась до 1,7 тысячи гектаров

КРАСНОЯРСК, 22 июн — РИА Новости. За сутки площадь лесных пожаров в Бурятии увеличилась с 1,4 до 1,7 тысячи гектаров, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.

Ранее сообщалось, что утром в среду в республике горели 1,4 тысячи гектаров леса.

В ведомстве сообщили, что за сутки ликвидировано 11 пожаров в 9 районах на площади около 35 гектаров.

"На утро 22 июня в лесном фонде Республики Бурятия проводятся работы по тушению 16 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составляет около 1,7 тысячи гектаров. Из них продолжают действовать 12 очагов в Бичурском, Муйском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Северо-Байкальском районах и 4 очага локализованы", — говорится в сообщении.

На тушении работают более 650 человек и 100 единиц техники. Также применяется два вертолета Ми-8.

В Бурятии продолжает действовать режим ЧС. Доступ населения в леса запрещен.