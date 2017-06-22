На приморской плавбазе нашли тела двух матросов

ВЛАДИВОСТОК, 22 июн — РИА Новости. Два матроса найдены мертвыми на плавбазе "Дальмос", которая стоит в порту Находки, сообщил в четверг РИА Новости представитель Дальневосточного следственного управления СК РФ.

"Такой случай имеет место быть. Обнаружены тела двух матросов 21 июня примерно в 20.40… Причины смерти выясняются, но признаков насильственной смерти не обнаружено. Матросам было 41 и 32 года. На телах обнаружены гнилостные изменения", — сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка Дальневосточным следственным управлением на транспорте СК РФ.