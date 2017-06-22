При взрыве газа в частном доме в Барнауле пострадал один человек

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Взрыв газа произошел в частном доме в Барнауле в среду вечером, пострадал один человек, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГУМЧС по Алтайскому краю.

"Произошел хлопок газовоздушной смеси, после чего возникло возгорание на площади в 1 квадратный метр, повреждены внутренние и внешние смены. Пострадала 90-летняя хозяйка дома, она доставлена в больницу", — сказал собеседник агентства.

Предварительная причина ЧП — нарушение правил эксплуатации бытовых газовых устройств.

Между тем, как писали в соцсетях местные жители, также могла пострадать девушка с ребенком, проходившие мимо дома в момент взрыва. Их якобы отбросило взрывной волной. Но правоохранительные органы данную информацию не подтверждают.