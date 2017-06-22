В Кемерово из-за тумана не смогли приземлиться три самолета из Москвы

КЕМЕРОВО, 22 июн — РИА Новости. Три пассажирских самолета, выполнявшие рейсы Москва — Кемерово, в четверг утром из-за сильного тумана не смогли приземлиться в столице Кузбасса, один из них ушел на запасной аэропорт в Новосибирске, сообщили РИА Новости в справочной Кемеровского международного аэропорта "Алексей Леонов".

Согласно расписанию, авиалайнеры должны были совершить посадку в Кемерово в 05.40 (01.40 мск), 06.30 (02.30 мск) и 06.55 (02.55). Речь идет о судах авиакомпаний "Аэрофлот" (из аэропорта Шереметьево), S7 и "Уральские авиалинии" (оба из Домодедово).

"Три самолёта должны были уже прилететь, но первый (по времени прибытия) сел в Новосибирске, в "Толмачево". Остальные ещё кружат над нашим аэропортом. Никто ещё не приземлился: туман и видимость плохая", — сказали в справочной.

Представитель аэропорта подтвердил, что обратные вылеты в Москву, соответственно, тоже задерживаются.

По данным онлайновых погодных сервисов и мобильных приложений, видимость в Кемерово из-за тумана сейчас составляет всего 160 метров.