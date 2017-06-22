В Подмосковье госпитализировали восемь человек с отравлением алкоголем

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Восемь человек были госпитализированы после отравления некачественным алкоголем в Сергиевом Посаде в Подмосковье, одна женщина после госпитализации погибла, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

"Восемь человек были госпитализированы в больницу предположительно в результате отравления некачественным алкоголем. Одна женщина в числе госпитализированных погибла", — сказал дежурный офицер.

Массовое отравление людей косметическим средством "Боярышник", содержащим метиловый спирт, произошло в декабре прошлого года в Иркутской области. От отравлений метанолом, по уточненным данным, тогда пострадали более 120 человек, 76 из них погибли.