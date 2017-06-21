Власти Кубани недовольны ремонтом дорог, ведущих к черноморскому побережью

КРАСНОДАР, 21 июн — РИА Новости. Власти Кубани намерены обратиться в министерство транспорта России с заявлением о том, что госкомпания "Автодор" не выполнила договоренности, касающиеся ремонта дорог к Черноморскому побережью в курортный сезон, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Глава Кубани Вениамин Кондратьев выразил недовольство ремонтом дорог, осмотрев в среду участок трассы М-4 "Дон" от Краснодара до поселка Архипо-Осиповка. Губернатор заявил, что автотуристы испытывают дискомфорт из-за реконструкции.

По договоренности краевых властей и госкомпании "Автодор", занимающейся ремонтом, окончание работ планировалось к 15 июня. Из-за неблагоприятных погодных условий в конце мая – начале июня ремонт завершить не удалось. В настоящее время продолжается обустройство участка дороги между Горячим Ключом и селом Дефановкой.

Аналогичная ситуация с ремонтом дороги между Дефановкой и поселком Горский, отмечается в сообщении. Кроме того, на участке трассы от Архипо-Осиповки до села Возрождение на протяжении пяти километров полосы встречного движения разделены бетонными блоками. Как пояснил начальник Краснодарского территориального управления ГК "Автодор" Николай Ильин, разделительные блоки установлены для безопасности водителей – так как старая полоса ниже той, у которой новое покрытие.

"Мы проехали от Краснодара до Архипо-Осиповки, и создается впечатление, что вся дорога в ремонте. Есть участки, которые однозначно снижают пропускной и скоростной режимы. Люди из года в год едут по этой трассе к морю и видят одно и то же – это постоянный ремонт. Почему они должны испытывать этот дискомфорт?" – обратился к дорожникам губернатор.

Кондратьев заявил, что в ближайшее время администрация региона подготовит официальное обращение в министерство транспорта России о том, что госкомпания не выполнила договоренности, касающиеся ремонта дорог к Черноморскому побережью в курортный сезон.

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