США
21.0621 июня20:11МСК
USD60.00+1.42
EUR66.80+1.48
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Сбитый в Балашихе мальчик был пьян, подтвердила повторная экспертиза

Сюжет:
Гибель мальчика в ДТП в Балашихе (27)
20:0921.06.2017
0120
© РИА Новости / Владимир ВяткинАнализ крови. Архивное фотоАнализ крови. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Следователи подтвердили, что мальчик, погибший под колесами иномарками в подмосковной Балашихе, в момент ДТП был пьян, сообщил подмосковный главк СК России.

Молекулярно-генетическая экспертиза образцов крови с содержанием алкоголя, которую провели в главном управлении криминалистики СК, установила, что они принадлежат сбитому ребенку. Кроме того, следы его крови обнаружили в салоне автомобиля, в ней также найден алкоголь.

Теперь следствию предстоит выяснить, при каких обстоятельствах ребенок употребил спиртное.

Дело на контроле министра

О том, что повторная экспертиза подтвердила результаты первой, сообщил и министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он отметил, что, по словам эксперта, "кровь была получена именно у мальчика, он уверен на 99,9%".

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Колокольцев поручил в течение суток возбуждать дела о гибели детей в ДТП
Как заявил министр, расследование по громкому делу о ДТП ведется в строгом соответствии с законодательством, у прокуратуры претензий к следствию нет.

Колокольцев добавил, что случай в Балашихе — "это действительно трагедия". По его словам, в такого рода случаях любой руководитель должен быть более требовательным к действиям своих подчиненных. "Действительно, каждый такой случай должен находится на контроле у руководителя любого уровня, включая министра внутренних дел", — подчеркнул глава МВД.

Расследование ДТП в Балашихе передано в министерство и находится на личном контроле Колокольцева. После этого случая он также поручил в течение суток возбуждать уголовные дела об авариях с гибелью детей.

ДТП в Балашихе

Сотрудник правоохранительных органов в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
"Спирт могли ввести посмертно". Три главных вопроса о деле сбитого мальчика
Резонансное ДТП произошло 23 апреля в подмосковной Балашихе: местная жительница за рулем иномарки нарушила правила и насмерть сбила шестилетнего мальчика.

Ребенок возвращался с прогулки вместе с дедушкой около половины седьмого вечера, когда на высокой скорости его сбила легковушка Hyundai Solaris. Машина, разогнавшись с тупика парковки вокруг многоэтажного дома, протащила мальчика около десяти метров, переехав передними и задними колесами, и только потом остановилась.

"Я услышал ужасные крики. Смотрю в окно: дедушка в истерике бьется вокруг машины. Я тут же вышел на улицу: под задними колесами еле шевелился ребенок. Все тело было изуродовано, больше всего пострадали голова и живот. Шок, ужас — не знаю, что сказать. Он еще был жив, когда мы извлекли его из-под машины и попросили женщину-водителя вызвать скорую. Но реакции не последовало, она отошла в сторону и стала звонить кому-то другому", — рассказал РИА Новости очевидец Роман.

Спустя десять минут приехала реанимационная бригада скорой помощи. Медикам оставалось только констатировать смерть ребенка. Мальчик умер от перелома основания черепа и отека головного мозга.

"Сильная степень опьянения"

Первичная экспертиза показала, что "в крови погибшего обнаружена концентрация этилового спирта, соответствующая сильной степени опьянения".

Сотрудники полиции. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Полиция не получала сообщений об угрозах свидетелям ДТП в Балашихе
Речь шла о 2,7 промилле — это примерно бутылка водки (смертельная доза алкоголя в крови для ребенка — 3-4 промилле). При такой высокой концентрации спирта в крови даже взрослый человек не сможет владеть собой и держаться на ногах. Для шестилетнего ребенка, у которого не полностью сформирована ферментативная система, это смертельная доза.

Такое заключение экспертов вызвало вопросы, следователи возбудили уголовное дело о халатности.

Семья погибшего потребовала провести повторную экспертизу — по ее словам, на свидетелей давили, само дело не возбуждали около месяца, а часть доказательств была уничтожена.

Так как мальчика похоронили через три дня после проведения вскрытия, для проведения повторного исследования тело эксгумировали.

По словам отца погибшего, он не верит, что в крови сына мог быть спирт. "Алкоголь могли закачать в печень уже мертвого ребенка", — заявил мужчина телеканалу RT после того, как стали известны результаты повторной экспертизы.

Нормальная среднестатистическая семья

Подмосковный омбудсмен Екатерина Семенова сообщала, что мальчик рос "в нормальной домашней среднестатистической семье", никаких пагубных привычек ни у родителей, ни у их ближайшего окружения она не заметила.

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Семья погибшего в Балашихе мальчика исключает, что он мог принять алкоголь
По словам омбудсмена, ребенок не воспитывался в "тяжелой атмосфере", у него был хороший контакт со своим братом. "Оценить ситуацию в семье можно как благополучную", — заявила Семенова. Она отметила, что у мальчика "не было возможности выпить что-то недозволенное, ребенок всегда находился в поле зрения близких людей".

Семенова исключила, что ребенок "попал вдруг на какой-то период под воздействие каких-то чужих людей", которые могли бы давать ему алкоголь.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© РИА Новости
Сколько людей становятся жертвами ДТП в России?
Комментировать
+
Происшествия
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена