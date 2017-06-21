Сбитый в Балашихе мальчик был пьян, подтвердила повторная экспертиза

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Следователи подтвердили, что мальчик, погибший под колесами иномарками в подмосковной Балашихе, в момент ДТП был пьян, сообщил подмосковный главк СК России.

Молекулярно-генетическая экспертиза образцов крови с содержанием алкоголя, которую провели в главном управлении криминалистики СК, установила, что они принадлежат сбитому ребенку. Кроме того, следы его крови обнаружили в салоне автомобиля, в ней также найден алкоголь.

Теперь следствию предстоит выяснить, при каких обстоятельствах ребенок употребил спиртное.

Дело на контроле министра

О том, что повторная экспертиза подтвердила результаты первой, сообщил и министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он отметил, что, по словам эксперта, "кровь была получена именно у мальчика, он уверен на 99,9%".

Как заявил министр, расследование по громкому делу о ДТП ведется в строгом соответствии с законодательством, у прокуратуры претензий к следствию нет.

Колокольцев добавил, что случай в Балашихе — "это действительно трагедия". По его словам, в такого рода случаях любой руководитель должен быть более требовательным к действиям своих подчиненных. "Действительно, каждый такой случай должен находится на контроле у руководителя любого уровня, включая министра внутренних дел", — подчеркнул глава МВД.

Расследование ДТП в Балашихе передано в министерство и находится на личном контроле Колокольцева. После этого случая он также поручил в течение суток возбуждать уголовные дела об авариях с гибелью детей.

ДТП в Балашихе



Резонансное ДТП произошло 23 апреля в подмосковной Балашихе: местная жительница за рулем иномарки нарушила правила и насмерть сбила шестилетнего мальчика.

Ребенок возвращался с прогулки вместе с дедушкой около половины седьмого вечера, когда на высокой скорости его сбила легковушка Hyundai Solaris. Машина, разогнавшись с тупика парковки вокруг многоэтажного дома, протащила мальчика около десяти метров, переехав передними и задними колесами, и только потом остановилась.

"Я услышал ужасные крики. Смотрю в окно: дедушка в истерике бьется вокруг машины. Я тут же вышел на улицу: под задними колесами еле шевелился ребенок. Все тело было изуродовано, больше всего пострадали голова и живот. Шок, ужас — не знаю, что сказать. Он еще был жив, когда мы извлекли его из-под машины и попросили женщину-водителя вызвать скорую. Но реакции не последовало, она отошла в сторону и стала звонить кому-то другому", — рассказал РИА Новости очевидец Роман.

Спустя десять минут приехала реанимационная бригада скорой помощи. Медикам оставалось только констатировать смерть ребенка. Мальчик умер от перелома основания черепа и отека головного мозга.

"Сильная степень опьянения"

Первичная экспертиза показала, что "в крови погибшего обнаружена концентрация этилового спирта, соответствующая сильной степени опьянения".

Речь шла о 2,7 промилле — это примерно бутылка водки (смертельная доза алкоголя в крови для ребенка — 3-4 промилле). При такой высокой концентрации спирта в крови даже взрослый человек не сможет владеть собой и держаться на ногах. Для шестилетнего ребенка, у которого не полностью сформирована ферментативная система, это смертельная доза.

Такое заключение экспертов вызвало вопросы, следователи возбудили уголовное дело о халатности.

Семья погибшего потребовала провести повторную экспертизу — по ее словам, на свидетелей давили, само дело не возбуждали около месяца, а часть доказательств была уничтожена.

Так как мальчика похоронили через три дня после проведения вскрытия, для проведения повторного исследования тело эксгумировали.

По словам отца погибшего, он не верит, что в крови сына мог быть спирт. "Алкоголь могли закачать в печень уже мертвого ребенка", — заявил мужчина телеканалу RT после того, как стали известны результаты повторной экспертизы.

Нормальная среднестатистическая семья

Подмосковный омбудсмен Екатерина Семенова сообщала, что мальчик рос "в нормальной домашней среднестатистической семье", никаких пагубных привычек ни у родителей, ни у их ближайшего окружения она не заметила.

По словам омбудсмена, ребенок не воспитывался в "тяжелой атмосфере", у него был хороший контакт со своим братом. "Оценить ситуацию в семье можно как благополучную", — заявила Семенова. Она отметила, что у мальчика "не было возможности выпить что-то недозволенное, ребенок всегда находился в поле зрения близких людей".

Семенова исключила, что ребенок "попал вдруг на какой-то период под воздействие каких-то чужих людей", которые могли бы давать ему алкоголь.