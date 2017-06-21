Присяжные признали виновными обвиняемых по делу об убийстве бездомных

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Присяжные вынесли обвинительный вердикт в отношении четырех фигурантов, убивавших бездомных "для очистки города", сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

"Большинством голосов фигуранты дела признаны виновными", — сказала пресс-секретарь.

На скамье подсудимых находятся Артур Нарциссов, Павел Войтов, Елена Лобачева и Владислав Каратаев. По версии следствия, обвиняемые познакомились в интернете и свою деятельность по убийству лиц без определенного места жительства называли "чисткой".

Дело возбуждено по статье "Убийство", которая предполагает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.