Полонский 27 июня выступит с "последним словом"

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Бизнесмен Сергей Полонский, которого прокуратура просит приговорить к 8 годам колонии за мошенничество с деньгами дольщиков, 27 июня выступит в суде с "последним словом", сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Анастасия Пылина.

"Сергей Полонский 27 июня выступит в суде с последним словом, он будет доставлен на заседание",- сказала пресс-секретарь.

В ходе процесса судья Евгений Найденов удалил Полонского со слушаний за нарушение дисциплины и он не принимал участие в прениях сторон.

Полонский обвиняется в мошенничестве на 2,6 миллиарда рублей при строительстве в Москве жилых комплексов "Кутузовская миля" и "Рублевская ривьера". В мае 2015 года власти Камбоджи, где Полонский скрывался от российского правосудия, выдали его РФ. Экспертиза признала предпринимателя вменяемым.

Полонский еще во время своей предпринимательской карьеры прославился колоритными высказываниями и выходками. Одна из самых известных была обращена к людям, "у кого нет миллиарда" — с ними, выражаясь иносказательно, Полонский не хотел вести никакого диалога.