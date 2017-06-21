Отец погибшего в Балашихе мальчика прокомментировал результаты экспертизы

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Отец мальчика, погибшего под колесами иномарки в подмосковной Балашихе, прокомментировал телеканалу RT результаты повторной экспертизы, подтвердившей выводы первоначальной.

Резонансное ДТП произошло 23 апреля: местная жительница за рулем иномарки насмерть сбила шестилетнего мальчика. По результатам первичной экспертизы было установлено, что "в крови погибшего обнаружена концентрация этилового спирта, соответствующая сильной степени опьянения". По факту экспертного заключения было возбуждено уголовное дело о халатности.

В среду о положительных результатах повторной экспертизы заявил глава МВД России Владимир Колокольцев. Об аналогичных результатах сообщили и в пресс-службе СУСК России по Подмосковью.

По словам отца мальчика, он не верит, что в крови сына мог находиться алкоголь. "Алкоголь могли закачать в печень уже мертвого ребенка", — цитирует RT отца ребенка.

Подмосковный омбудсмен Екатерина Семенова ранее сообщала, что мальчик рос "в нормальной домашней среднестатистической семье", никаких пагубных привычек ни у родителей, ни у их ближайшего окружения она не заметила.

Семенова исключила, что ребенок "попал вдруг на какой-то период под воздействие каких-то чужих людей", которые могли бы давать ему алкоголь.