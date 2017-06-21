Прокуратура не имеет претензий к следствию по делу о ДТП в Балашихе

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Расследование по громкому делу о ДТП в Балашихе, где под колесами иномарки погиб шестилетний мальчик, ведется в строгом соответствии с законодательством, у прокуратуры претензий нет, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев.

"Надзорное ведомство подтвердило… Расследование проводится в строгом соответствии с действующими нормами уголовно-процессуального законодательства. Претензий к следствию не имеется", — сказал министр в эфире телеканала " Россия 24 ".

Как добавил Колокольцев, случай в Балашихе — "это действительно трагедия". По его словам, в подобного рода случаях любой руководитель должен быть более требовательным к действиям своих подчиненных. "Действительно, каждый такой случай должен находится на контроле у руководителя любого уровня, включая министра внутренних дел", — подчеркнул глава МВД.

Резонансное ДТП произошло 23 апреля в подмосковной Балашихе: местная жительница за рулем иномарки насмерть сбила шестилетнего мальчика. По результатам первичной экспертизы было установлено, что "в крови погибшего обнаружена концентрация этилового спирта, соответствующая сильной степени опьянения".

По факту экспертного заключения о "сильном опьянении" ребенка было возбуждено уголовное дело о халатности. Подмосковный главк СК РФ подтвердил, что мальчик, погибший под колесами иномарками в подмосковной Балашихе, в момент ДТП был нетрезв. Теперь следствию предстоит выяснить, при каких обстоятельствах ребенок употребил спиртное. Расследование продолжается.