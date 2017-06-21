Прокуратура не имеет претензий к следствию по делу о ДТП в Балашихе

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Расследование по громкому делу о ДТП в Балашихе, где под колесами иномарки погиб шестилетний мальчик, ведется в строгом соответствии с законодательством, у прокуратуры претензий нет, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев.
Как добавил Колокольцев, случай в Балашихе — "это действительно трагедия". По его словам, в подобного рода случаях любой руководитель должен быть более требовательным к действиям своих подчиненных. "Действительно, каждый такой случай должен находится на контроле у руководителя любого уровня, включая министра внутренних дел", — подчеркнул глава МВД.
По факту экспертного заключения о "сильном опьянении" ребенка было возбуждено уголовное дело о халатности. Подмосковный главк СК РФ подтвердил, что мальчик, погибший под колесами иномарками в подмосковной Балашихе, в момент ДТП был нетрезв. Теперь следствию предстоит выяснить, при каких обстоятельствах ребенок употребил спиртное. Расследование продолжается.