В Москве ликвидировали склад "серых" sim-карт

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Сотрудники Роскомнадзора, ФСБ и МВД в ходе проверки выявили склад "серых" sim-карт в Москве и установили факт их незаконной продажи, говорится в сообщении Роскомнадзора.

"В ходе проверки установлен факт незаконной продажи sim-карт операторов сотовой связи ПАО "Вымпелком", ПАО "Мегафон", ООО "Т2 Мобайл" и ООО "Сим Телеком" иностранным гражданином, не имеющим полномочий от оператора связи на заключение договора об оказании услуг", — говорится в сообщении.

В ходе проверки установлено, что в квартире на улице Днепропетровская находился склад с готовыми для незаконной реализации sim-картами. Документов на sim-карты и полномочий от оператора связи на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи у продавца не имелось.

По результатам проверки сотрудники МВД со склада изъяли 42,2 тысячи sim-карт, в отношении продавца составлен протокол об административном правонарушении по ст. 13.29 КоАП (заключение от имени оператора связи договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи лицом, не имеющим полномочий от оператора связи на заключение договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи).

Роскомнадзор с 2016 года проводит совместно с МВД мероприятия по проверке законности реализации sim-карт. Помимо контрольных рейдов по точкам продаж, Роскомнадзор также применяет профилактические формы работы с населением – семинары, видео-конференцсвязь, онлайн-конференции, социальную рекламу. Осенью по федеральным и региональным телеканалам началась трансляция ролика о необходимости покупки sim-карт исключительно с заключением договора с оператором связи.