Колокольцев поручил в течение суток возбуждать дела о гибели детей в ДТП

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев после резонансного ДТП в Балашихе со смертью шестилетнего мальчика поручил в течение суток возбуждать уголовные дела об авариях с гибелью детей.

"Мною даны поручения… что по каждому факту такой трагедии, имеется ввиду дорожно-транспортное происшествие с гибелью несовершеннолетних, уголовное дело должно возбуждаться в течение суток", — сказал Колокольцев в эфире телеканала "Россия 24".

Согласно данным ГУМВД, 23 апреля в Балашихе местная жительница, управляя иномаркой, нарушила правила и сбила шестилетнего мальчика, ребенок скончался на месте. По результатам экспертизы было установлено, что "в крови погибшего обнаружена концентрация этилового спирта, которая соответствует сильной степени опьянения".

Семья погибшего потребовала провести повторную экспертизу — по ее словам, на свидетелей давили, само дело не возбуждали около месяца, а часть доказательств была уничтожена.

По факту экспертного заключения о "сильном опьянении" ребенка было возбуждено уголовное дело о халатности. Ранее следователи установили, что в заключении эксперта было указано, что в крови погибшего в результате ДТП ребенка было обнаружено 2,7 промилле алкоголя. Сообщалось, что экспертов допрашивали следователи.