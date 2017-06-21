Сечин: АФК "Система" не предлагала мирное решение спора с "Роснефтью"

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. АФК "Система" не выходила с вопросом о мирном урегулировании спора с "Роснефтью", сообщил журналистам глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"К нам никто не обращался с этим вопросом", — сказал Сечин, отвечая на вопрос о том, на каких условиях возможно мировое соглашение с АФК "Система".

"Роснефть", "Башнефть" и Башкирия в иске требуют взыскать с АФК "Система", которая до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций башкирской нефтяной компании, и ее "дочки" 170,6 миллиарда рублей в пользу "Башнефти". Истцы полагают, что такой ущерб с учетом произошедшего ослабления рубля "Система" нанесла "Башнефти" при реорганизации. "Система" со своей стороны неоднократно заявляла о необоснованности претензий и готовности защищать свою позицию в суде.

"Роснефть" в 2016 году в рамках приватизации купила 60,16% обыкновенных акций (50,0755% уставного капитала) башкирской нефтяной компании за 329,7 миллиарда рублей, а в марте по итогам оферты выкупила у миноритариев акции еще почти на 50 миллиардов рублей. В итоге "Роснефти" принадлежит 69,3% голосующих акций "Башнефти". Другой крупный акционер — Башкирия, которая владеет блокирующим пакетом акций.