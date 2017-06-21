На Ставрополье собака загрызла насмерть двухлетнего мальчика

ПЯТИГОРСК, 21 июн — РИА Новости, Маргарита Савельева. Следователи в Ставропольском крае начали проверку по факту смерти двухлетнего мальчика после нападения собаки, сообщает региональное управление СК.
Как отмечается, сообщение о случившемся поступило в среду днем. "По результатам проведения всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение. Следствием в обязательном порядке будет дана оценка действиям родителей, не обеспечивших безопасность жизни своего двухлетнего сына", — добавляет СК.