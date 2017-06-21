На Ставрополье собака загрызла насмерть двухлетнего мальчика

ПЯТИГОРСК, 21 июн — РИА Новости, Маргарита Савельева. Следователи в Ставропольском крае начали проверку по факту смерти двухлетнего мальчика после нападения собаки, сообщает региональное управление СК.

"К настоящему времени следователи выяснили, что двухлетний мальчик оказался на улице один во дворе своего дома, где на него набросилась принадлежавшая семье собака. Когда на улицу выбежали родители, мальчику уже были причинены многочисленные укусы по всему телу", — говорится в сообщении.

Как отмечается, сообщение о случившемся поступило в среду днем. "По результатам проведения всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение. Следствием в обязательном порядке будет дана оценка действиям родителей, не обеспечивших безопасность жизни своего двухлетнего сына", — добавляет СК.