Суд арестовал экс-директора "Гоголь-центра" Малобродского

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал бывшего директора театра "Гоголь-центр" Алексея Малобродского по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Малобродского меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 июля", — сказала судья Татьяна Васюченко.

Следователь заявил в суде, что причастность Малобродского к инкриминируемому преступлению подтверждается показаниями свидетелей и других обвиняемых. Он добавил, что Малобродский имеет, помимо российского, гражданство Израиля. Также следователь отметил, что у обвиняемого и его жены имеются связи в посольстве США, которые помогут экс-директору "Гоголь-центра" скрыться от следствия.

Кроме того, из оглашенных в суде материалов следует, что Малобродский пытался связаться с другими фигурантами "с целью оказать на них давление".

Защита обвиняемого настаивала на надуманности обвинения и недоказанности вины. Сам Малобродский отрицает вину и намерение скрыться. Он заявил, что желает помогать следствию "в установлении истины". "Никаких денег я не присваивал, не похищал и не получал какой-то выгоды или корысти — ни лично, ни с кем-то в сговоре", — сказал он.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в некоммерческой организации "Седьмая студия", основанной Серебренниковым. Подозреваемыми по делу, помимо Малобродского, проходят бухгалтер Нина Масляева и экс-гендиректор компании Юрий Итин.

Как следует из решения суда, министерство культуры РФ выделило около 70 миллионов рублей на проведение спектаклей и гастролей. Деньги были перечислены в АНО "Седьмая студия". Обвиняемые, следует из материалов, решили похитить часть этих средств. Итин, Малобродский и Масляева подготовили финансовые документы по организации спектакля "Сон в летнюю ночь", но в действительности затрат не было, огласила судья данные следствия. Таким образом, обвиняемые считает следствие, похитили более 2 миллионов рублей.

Малобродский возглавлял "Гоголь-центр" в 2013–2015 годах. По обвинению в мошенничестве в составе организованной группы ему грозит до 10 лет заключения.