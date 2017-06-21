Мосгорсуд оставил полковника Захарченко в СИЗО

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Мосгорсуд в среду оставил под стражей скандально известного полковника МВД России Дмитрия Захарченко по делу взятках, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Судебная коллегия постановила оставить в силе постановление Басманного суда Москвы о продлении Захарченко меры пресечения в виде заключения под стражу до 8 сентября", — сказано в решении.

Следствие, которое планирует до осени провести по делу ряд экспертиз, считает, что если Захарченко отпустить из СИЗО, то он может скрыться сам или скрыть доказательства по делу, связаться со скрывающимися подельниками либо иным образом помешать расследованию.

Захарченко был задержан в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в семь миллионов рублей. Еще два эпизода ему вменили 22 февраля после передачи его дела в СК РФ.

Как стало известно в суде, Захарченко вменятся получение 800 тысяч долларов от владельца сети элитных ресторанов "Ла Маре" Меди Дусса за покровительство. Принадлежащая Дуссу компания оказывает услуги по прохождению таможни и импорту морепродуктов в РФ. Захарченко с декабря 2013 по 2014 год работал начальником 38-го отдела управления экономической безопасности, который курировал сферу рыболовства.

Ранее защита Захарченко сообщила в суде, что, по версии следствия, посредниками в передаче 800 тысяч долларов выступили полковник ФСБ Дмитрий Сенин и генерал полиции Алексей Лаушкин. Согласно данным суда, Сенин объявлен в розыск, в рамках дела также арестован водитель его семьи. Генерал Лаушкин, как следует из материалов суда, был допрошен по данному делу 20 февраля в качестве свидетеля.

Захарченко в суде заявил, что не знаком с Лаушкиным. При этом, по словам полковника, из материалов дела следует, что генерал якобы признался в получении от Дусса 800 тысяч долларов.

"По версии следствия, Сенин курировал мои взаимоотношения с генералом Лаушкиным. Лаушкин признается, что вел переговоры с Сениным от лица коммерсанта (Дусса), от которого взял деньги и передал их полковнику Сенину", — сказал Захарченко в суде, добавив, что если бы знал об этом факте, то сообщил бы в службу безопасности.

Захарченко также выразил удивление тем, что Лаушкин находится на свободе, поскольку, по его мнению, тот "фактически признался, что получил деньги от коммерсанта, будучи в должности".

Также Захарченко вменяется получение взятки от Дусса в 3,5 миллионов рублей — на такую сумму была сделана скидка в ресторане "Ла Маре". По словам Захарченко, дисконтная карта, по которой была сделана скидка, оформлена на генерала Лаушкина.

Изначальный резонанс дело получило после обнаружения в квартире сестры Захарченко склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег офицер объяснить не смог.

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