Источник: экспертиза подтвердила, что сбитый в Балашихе мальчик был пьян

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Повторная экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови мальчика, погибшего в ДТП в подмосковной Балашихе, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

"Результаты повторной экспертизы подтвердили первоначальные данные эксперта о наличии в крови ребенка алкоголя", — сказал собеседник агентства.

Он рассказал, что для нового исследования были взяты образцы крови, оставшиеся на машине, которая сбила ребенка. Принадлежность крови именно погибшему мальчику установлена посредствам сравнения с кровью его матери.

Согласно данным полиции, 23 апреля в Балашихе местная жительница, управляя автомобилем, нарушила правила и сбила шестилетнего мальчика, ребенок скончался на месте. По результатам экспертизы было установлено, что "в крови погибшего обнаружена концентрация этилового спирта, которая соответствует сильной степени опьянения".

По факту экспертного заключения о "сильном опьянении" ребенка было возбуждено уголовное дело о халатности. Ранее следователи установили, что в заключении эксперта было указано, что в крови погибшего в результате ДТП ребенка было обнаружено 2,7 промилле алкоголя. Сообщалось, что экспертов допрашивали следователи.