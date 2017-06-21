Подозреваемый по делу Немцова заявил, что не стал бы стрелять в спину

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Предполагаемый киллер Заур Дадаев, обвиняемый в убийстве политика Бориса Немцова, заявил присяжным в Московском окружном военном суде, что не стал бы стрелять в спину.

"Чеченцы не стреляют в спину. Мы свою кровную месть человеку предъявляем. Мы не тот народ, чтобы за спиной кого-то убивать", — сказал Дадаев.

По его словам, уже в СИЗО он прочитал книгу Немцова "Исповедь бунтаря" и "стал понимать, что это за человек". "Я не организовывал, не участвовал, ни оружие, ничего", — добавил подсудимый.

Немцов, по данным экспертов, был застрелен именно в спину.

В среду подсудимые выступили в суде с последним словом. Присяжные в четверг, 22 июня, как ожидается, вынесут вердикт по делу.

Немцов, застреленный в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года, занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. На скамье подсудимых находятся предполагаемый убийца Заур Дадаев, Хамзат Бахаев, который, по версии следствия, снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после преступления, Темирлан Эскерханов, которому вменяется отслеживание маршрутов Немцова, а также братья Анзор и Шадид Губашевы.