Присяжные 22 июня вынесут вердикт по делу об убийстве Немцова

Шадид Губашев на заседании суда по делу об убийстве Бориса Немцова в Московском окружном военном суде. Архивное фото

Шадид Губашев на заседании суда по делу об убийстве Бориса Немцова в Московском окружном военном суде. Архивное фото

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Присяжные в четверг, 22 июня, как ожидается, вынесут вердикт по делу об убийстве политика Бориса Немцова, передает корреспондент РИА Новости из зала Московского окружного военного суда.

В среду подсудимые выступили в суде в последним словом. Теперь участникам процесса предстоит согласовать вопросы, на которые предстоит ответить присяжным. После этого судья обратится к ним с напутственной речью, в которой напомнит позиции обвинения и защиты, исследованные доказательства, разъяснит принцип их оценки и так далее.