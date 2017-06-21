Экс-директор "Гоголь-центра" Малобродский отверг обвинения в хищениях

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Бывший директор театра "Гоголь-центр" Алексей Малобродский не признал вину по делу о мошенничестве, заявил в среду следователь на заседании Пресненского суда Москвы, где рассматривается вопрос об аресте.

"Малобродский был задержан 19 июня, на следующий день ему было предъявлено обвинение. Вину он не признал. Однако его причастность подтверждается показаниями свидетелей и других обвиняемых, а также показаниями генерального директора, пояснившего, что у Малобродского была доверенность ", — сказал следователь.

По его утверждению, Малобродский имеет связи в посольстве США в России и может скрыться от следствия.

Ранее сегодня российская Ассоциация театральных критиков выступила с письмом в поддержку Малобродского – в документе, направленном в Пресненский суд, он назван честным и талантливым театральным продюсером. Члены Ассоциации выразили готовность поручиться, что во время следствия и суда Малобродский будет вовремя являться к следователю и в суд и не будет мешать расследованию.

Малобродский возглавлял "Гоголь-центр" в 2013–2015 годах.