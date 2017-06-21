Экс-директор "Гоголь-центра" Малобродский отверг обвинения в хищениях

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Бывший директор театра "Гоголь-центр" Алексей Малобродский не признал вину по делу о мошенничестве, заявил в среду следователь на заседании Пресненского суда Москвы, где рассматривается вопрос об аресте.
По его утверждению, Малобродский имеет связи в посольстве США в России и может скрыться от следствия.
Ранее сегодня российская Ассоциация театральных критиков выступила с письмом в поддержку Малобродского – в документе, направленном в Пресненский суд, он назван честным и талантливым театральным продюсером. Члены Ассоциации выразили готовность поручиться, что во время следствия и суда Малобродский будет вовремя являться к следователю и в суд и не будет мешать расследованию.
Малобродский возглавлял "Гоголь-центр" в 2013–2015 годах.