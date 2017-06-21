Суд продлил арест бизнесмена, захватившего заложников в московском банке

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Пресненский суд Москвы продлил до 24 августа арест бизнесмену Араму Петросяну, который летом прошлого года захватил заложников в московском отделении "Ситибанка" и обвиняется в угрозе совершения теракта, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок ареста Петросяну до 24 августа", — сказала судья.

Следователь, обосновывая ходатайство, отметил, что уголовное дело имеет особую сложность. Однако судья сделала следователю замечание о затягивании расследования. "Сколько уже можно расследовать? Десять раз уже продляли (арест). Все эти материалы я уже видела", — сказала она.

Сам Петросян заявил, что вину в захвате заложников признает, а в угрозе теракта — нет. "Прошу изменить меру пресечения, хотя знаю, что вы этого не сделаете", — сказал обвиняемый. Следователь отметил, что уже в четверг уголовное дело будет направлено в прокуратуру для утверждения и направления в суд для рассмотрения по существу.

Петросян обвиняется в терроризме и захвате заложников. Заключение первой, проведенной амбулаторно, психолого-психиатрической экспертизы свидетельствовало о вменяемости Петросяна.

В августе 2016 года Петросян захватил четырех заложников в отделении "Ситибанка" в центре Москвы, пригрозив его взорвать. Потом мужчина по одному отпустил заложников и сдался правоохранителям. Предмет, который он выдавал за бомбу, оказался муляжом. Как заявил Петросян на допросе, так он хотел привлечь внимание к проблеме банкротств.