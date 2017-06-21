В Челябинской области найдена убитой титулованная собака-спасатель

ЧЕЛЯБИНСК, 21 июн — РИА Новости. Собаку-спасателя по кличке Даг, победителя российских соревнований, спасавшую заблудившихся людей в горах и в лесах, нашли убитой в поселке Томинский Челябинской области, сообщила в среду РИА Новости кинолог, хозяйка собаки Наталья Исхакова.

"Даг пропал с нашего участка 21 мая — у нас большой участок земли в лесу, 1,5 километра до поселка Томинский. В тот день я пошла готовить, а Даг лежал на крыльце, минут через 40 обнаружили, что его нет. Сначала по округе покричали, позвали, но он поисковая собака, в лесу ориентируется лучше следопытов, потеряться не мог. Развешивали объявления, спрашивали в ближайших поселках. А 18 июня нам позвонила женщина и сказала, что на помойке около поселка Томинский лежит похожая собака. Мы приехали — это был Даг", — рассказала собеседница агентства.

Она уточнила, что Даг был известен всей России, он участник кинологических соревнований в Сибири, на Урале, в Приволжском регионе, в центральной России, дважды выигрывал чемпионат России среди собак-спасателей.

Собака с 2009 года участвовала в поисково-спасательных работах в Челябинской области в составе регионального поисково-спасательного кинологического отряда, добавила она.

"Даг искал пострадавших по всей области, в том числе в горах, в лесах. Наш с ним последний поиск в этом году — пропавшей в поселке Трубный бабушки. Это была собака-легенда", — отметила хозяйка животного.

Она отметила, что не будет обращаться в полицию за помощью в поиске преступников, а будет делать это сама со своими знакомыми.