На Эльбрусе возобновили поиск пропавшего американского альпиниста
11:3121.06.2017
(обновлено: 11:32 21.06.2017)
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НАЛЬЧИК, 21 июн — РИА Новости. Спасатели в среду возобновили приостановленные в воскресенье из-за ухудшения погоды поиски пропавшего на Эльбрусе американского альпиниста, сообщает ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
Ранее сообщалось, что в воскресенье утром зарегистрированный альпинист из США, в одиночку совершавший восхождение по южному склону горы Эльбрус, вовремя не вернулся на контрольную точку. На его поиск отправились восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. В тот же день поисковые работы были приостановлены в связи с ухудшением погодных условий на Эльбрусе.
"Утром работы возобновлены. Поиски проводятся на высоте 4800 метров на южном склоне горы", — говорится в сообщении.
В работах участвуют 10 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.