На Эльбрусе возобновили поиск пропавшего американского альпиниста

НАЛЬЧИК, 21 июн — РИА Новости. Спасатели в среду возобновили приостановленные в воскресенье из-за ухудшения погоды поиски пропавшего на Эльбрусе американского альпиниста, сообщает ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

Ранее сообщалось, что в воскресенье утром зарегистрированный альпинист из США, в одиночку совершавший восхождение по южному склону горы Эльбрус, вовремя не вернулся на контрольную точку. На его поиск отправились восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. В тот же день поисковые работы были приостановлены в связи с ухудшением погодных условий на Эльбрусе.

"Утром работы возобновлены. Поиски проводятся на высоте 4800 метров на южном склоне горы", — говорится в сообщении.

В работах участвуют 10 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.