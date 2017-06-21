Житель Прикамья убил и закопал водителя вместе с его машиной после ДТП

УФА, 21 июн — РИА Новости. Суд в Пермском крае рассмотрит дело местного жителя, который после ДТП убил своего "обидчика" и закопал его вместе с его автомобилем за отказ оплатить ремонт своей машины после аварии, сообщил РИА Новости представитель краевого управления СК РФ.

По его словам, инцидент произошел в селе Плеханово Кунгурского района в ноябре 2014 года. На дороге столкнулись "Волга" и ВАЗ, оба водителя были пьяны, между ними возник конфликт. Водитель "Волги" — 33-летний мужчина — требовал у 42-летнего водителя "Жигулей" деньги за предстоящий ремонт машины, тот отказался платить.

"Тогда молодой человек избил его, положил в багажник "Жигулей", привез на территорию гаража предприятия в городе Кунгуре. После этого в ходе драки ножом нанес мужчине несколько ударов, от которых он скончался на месте. После совершения убийства, используя экскаватор, молодой человек со своим знакомым закопал тело убитого вместе с его автомобилем в окрестностях города", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, долгое время преступление оставалось нераскрытым, и судьба без вести пропавшего мужчины была неизвестна.

"Однако соответствующие мероприятия в этом направлении не прекращались. В результате кропотливой и целенаправленной работы следователей и оперативных сотрудников полиции в марте 2017 года преступление было раскрыто, в ходе поисковых мероприятий тело и автомашина без вести пропавшего мужчины были обнаружены. Совершивший преступления молодой человек был установлен, на время следствия он заключен под стражу", — пояснил представитель следствия.