НАЛЬЧИК, 21 дек – РИА Новости. Суд в Ингушетии приговорил к трем годам колонии местного жителя за попытку дать сотруднику полиции взятку в виде сотового телефона, сообщило региональное СУСК РФ.

Ранее сообщалось, что 22 ноября 2016 года 32-летний мужчина в ходе производства оперативно-разыскного мероприятия "оперативный эксперимент" передал сотруднику полиции в качестве взятки сотовый телефон модели Samsung Galaxy S6 стоимостью более 32 тысяч рублей.

Взятку подозреваемый, по версии следователей, давал за то, чтобы полицейский поспособствовал в прекращении проверки по сообщению о незаконном обороте наркотических веществ. Сотрудник полиции от получения взятки отказался.

"Приговором суда подсудимый признан виновным по статье "покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий" УК РФ, и ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.