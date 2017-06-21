НАЛЬЧИК, 21 дек – РИА Новости. Суд в Ингушетии приговорил к трем годам колонии местного жителя за попытку дать сотруднику полиции взятку в виде сотового телефона, сообщило региональное СУСК РФ.
Взятку подозреваемый, по версии следователей, давал за то, чтобы полицейский поспособствовал в прекращении проверки по сообщению о незаконном обороте наркотических веществ. Сотрудник полиции от получения взятки отказался.
"Приговором суда подсудимый признан виновным по статье "покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий" УК РФ, и ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.