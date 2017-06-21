В суде объяснили публикацию ложных данных по иску Роснефти к АФК "Система"

УФА, 21 июн – РИА Новости. Опровергнутые впоследствии "Роснефтью" материалы по иску к АФК "Система" были опубликованы в электронной картотеке Арбитражного суда Башкирии из-за технического сбоя, заявил РИА Новости в среду представитель пресс-службы суда.

"Произошел технический сбой в картотеке. Мы направили запрос в техническую поддержку, чтобы специалисты устранили неполадки", — заявил собеседник агентства.

Накануне в карточке дела появилась запись о том, что "Роснефть" и "Башнефть" якобы отказалась от иска к АФК "Система" на 170,6 миллиарда рублей. Вскоре "Роснефть" эту информацию опровергла: по словам пресс-секретаря "Роснефти" Михаила Леонтьева, у компании "и в мыслях не было" отзывать иск. Примерно через час после этого запись о ходатайстве исчезла из картотеки.

"Роснефть" в иске требует от АФК 170,6 миллиарда рублей в счет возмещения ущерба, якобы нанесенного "Системой" при реорганизации "Башнефти" (АФК до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций Башкирской нефтяной компании).