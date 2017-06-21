Девочка с "огромным чемоданом" одна хотела уехать из Сочи в Калининград

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июн — РИА Новости, Иван Капустин. Полицейские задержали на вокзале в Сочи 8-летнюю девочку с "огромным чемоданом", которая самостоятельно хотела уехать на летние каникулы к бабушке в Калининград; правоохранители вернули ребенка родителям, девочка пообещала больше не убегать из дома, сообщает Управление на транспорте МВД РФ по Южному федеральному округу.

"В Сочи сотрудники транспортной полиции предотвратили самовольную поездку 8-летней девочки к бабушке в Калининград. На железнодорожной станции Адлер внимание сотрудников транспортной полиции привлекла девочка с дамской сумочкой в руках и огромным чемоданом. Девочка утверждала, что в здании вокзала ее ждут родители, что, как оказалось, не соответствовало действительности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ребенок был доставлен в подразделение по делам несовершеннолетних Сочинского ЛУ МВД РФ на транспорте. По информации полиции, в беседе с начальником отделения по делам несовершеннолетних девочка призналась, что родители уделяют ей очень мало времени, по этой причине она сама приняла решение поехать на летние каникулы к бабушке в Калининград.

"С ребенком проведена профилактическая беседа, а затем сотрудники транспортной полиции Сочи отвезли ее к матери. Прощаясь с сотрудниками транспортной полиции, женщина выразила благодарность за проявленную бдительность и оказанную помощь, а девочка дала обещание, что больше никогда не будет пытаться убежать из дома", — говорится в сообщении.