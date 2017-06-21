В Пермском крае пьяный мужчина зарубил четырехлетнего сына

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Следствие в городе Соликамске Пермского края возбудило уголовное дело по факту убийства 4-летнего мальчика; по подозрению в совершении преступления задержан отец ребенка, сообщает в среду СК РФ.

"В ночь на 21 июня в своей квартире, расположенной в Соликамске, было обнаружено тело 4-летнего мальчика с явными признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении.

По подозрению в совершении этого особо тяжкого преступления задержан 31-летний отец погибшего ребенка. По данным следствия, в ночь на 21 июня в своей квартире мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, из личной неприязни нанес своему сыну множественные удары топором по голове. От полученных ранений мальчик скончался на месте.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, уточняет следствие. Ему грозит лишение свободы на срок, вплоть до пожизненного.