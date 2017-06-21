В Тюмени самолет аварийно сел с поврежденным шасси

ЕКАТЕРИНБУРГ/СУРГУТ, 21 июн – РИА Новости. Самолет ATR-72 компании "ЮТэйр" сел в Тюмени с поврежденным шасси, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. При посадке никто не пострадал.

Инцидент произошел вечером 20 июня. В аэропорту Сургута после взлета рейса нашли элементы, предположительно, принадлежащие ATR-72. Работники аэровокзала осмотрели взлетно-посадочную полосу и обнаружили куски резины. Находку связали с повреждением одного из колес правой основной стойки шасси вылетевшего в Тюмень самолета.

"Информация была передана на борт воздушного судна. Командир самолета сообщил, что нештатного поведения воздушного судна не отмечается, и принял решение продолжить полет до аэропорта назначения. В аэропорту Рощино экипаж выполнил проход над полосой и получил информацию от группы наблюдения о том, что визуально все колеса основных и передней стоек шасси без повреждений", — заявили в авиакомпании, уточнив, что самолет благополучно сел в Тюмени.

Специалисты установили, что на одном из колес правой основной стойки шасси отслоилась часть покрывного слоя резины. При этом корд колеса оказался целым, отметили в пресс-службе. В техническом центре "ЮТэйр" тюменского аэропорта колесо заменят на новое.