Жителя Челябинской области осудили на 12 лет за нападение на сотрудника ДПС

ЧЕЛЯБИНСК, 21 июн — РИА Новости. Суд в среду приговорил жителя села Уйского Челябинской области, ударившего ножом в грудь сотрудника ДПС при оформлении протокола о правонарушении, к 12 годам колонии строгого режима, сообщила РИА Новости официальный представитель Челябинского облсуда Евгения Нациевская.

Как сообщало следствие, в ночь на 17 августа 2016 года на автодороге Чебаркуль – Магнитогорск в Уйском районе сотрудники ДПС задержали обвиняемого за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения. В служебной машине мужчина ударил ножом в грудь сотрудника ДПС после того, как полицейский, оформив протокол об отстранении от управления транспортным средством, стал составлять акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, уточняет прокуратура. Далее мужчина ножом стал угрожать второму полицейскому.

"В облсуде оглашен приговор Евстафию Задельному. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год 6 месяцев. Также суд удовлетворил иск потерпевшего, взыскав с Задельного в его пользу компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей", — рассказала собеседница агентства.

Она уточнила, что Задельный признан виновным в "посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа", добавила она. Приговор может быть обжалован в Верховном суде РФ.