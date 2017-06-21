Жителя Челябинской области осудили на 12 лет за нападение на сотрудника ДПС

ЧЕЛЯБИНСК, 21 июн — РИА Новости. Суд в среду приговорил жителя села Уйского Челябинской области, ударившего ножом в грудь сотрудника ДПС при оформлении протокола о правонарушении, к 12 годам колонии строгого режима, сообщила РИА Новости официальный представитель Челябинского облсуда Евгения Нациевская.
"В облсуде оглашен приговор Евстафию Задельному. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год 6 месяцев. Также суд удовлетворил иск потерпевшего, взыскав с Задельного в его пользу компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей", — рассказала собеседница агентства.
Она уточнила, что Задельный признан виновным в "посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа", добавила она. Приговор может быть обжалован в Верховном суде РФ.